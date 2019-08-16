Українського активіста з Криму Володимира Балуха, який перебував у російській колонії №4 міста Торжок, перевезли в Москву.

– Його вивезли до Москви у Слідчий ізолятор №2. Однак не зрозуміло, в який саме. Або це Лефортово, або це Бутирка. Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист.

Потім ми уточнили інформацію і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували у слідчий ізолятор, – повідомила його адвокат Ольга Дінзе.