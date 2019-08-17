В отеле Токио Стар в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Что известно об отеле Токио Стар и какой славы он себе нажил – читайте на Фактах ICTV.

Пожар в гостинице Токио Стар на улице Водопроводная, 1 произошел ночью 17 августа. Ликвидировать его удалось в 04.32.

В результате пожара погибли восемь человек. Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

Сообщение о возгорании поступило поздно. Кроме того, ситуация осложнялась быстрым распространением огня и большим количеством комнат. Некоторые из них, кстати, были даже без окон.

Сам отель Токио Стар находился в помещение двухэтажного бывшего трамвайного депо. Сейчас в апелляционном суде по иску городской власти решается вопрос о возвращении бывшего здания депо в коммунальную собственность.

Токио Стар относился к бюджетным отелям Одессы. Цена за самый дешевый номер в нем составляла от 390 грн.

Обустроили отель на месте депо несколько лет назад, взяв за пример японскую модель компактных бизнес-отелей.

Владельцем Токио стар является бизнесмен Вадим Черный. Он, кстати, сообщил, что готов ответить за трагедию, если будет установлена ​​вина.

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Репутация у отеля Токио Стар в Одессе была не из лучших. Он неоднократно фигурировал в обличительных выпусках программы Ревизор.

Во-первых, в маленьких номерах Токио Стар были антисанитарные условия, грязь и грибок. Кроме того, номер здесь можно было арендовать только на два часа.

Журналисты пришли к выводу, что дешевые номера и лояльность администрации Токио Стар способствовали превращению отеля в бордель.

Во время обсуждения в программе Страсти по ревизору этого выпуска руководитель отдела развития туризма Иван Липтуга сказал, что владельцы таким образом пытаются ввести секс-туризм как один из главных приоритетов посещения Одессы.

Постояльцы отеля Токио Стар также неоднократно возмущались условиями проживания.

По факту пожара в гостинице Токио Стар полиция открыла уголовное производство. У следствия пока есть три версии возгорания помещения.