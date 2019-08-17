В готелі Токіо Стар в Одесі сталася пожежа, в результаті якої загинули восьмеро людей, ще 10 постраждали. Що відомо про готель Токіо Стар і якої слави він собі нажив – читайте на Фактах ICTV.
Пожежа в готелі Токіо Стар на вулиці Водопровідна,1 сталася вночі 17 серпня. Ліквідувати її вдалося о 04.32.
В результаті пожежі загинули восьмеро людей. Шестеро постраждалих перебувають в реанімації.
Повідомлення про загоряння надійшло пізно. Крім того, ситуація ускладнювалася швидким поширенням вогню та великою кількістю кімнат. Деякі з них, до речі, були навіть без вікон.
Сам готель Токіо Стар знаходився у приміщення двоповерхового колишнього трамвайного депо. Наразі в апеляційному суді за позовом міської влади вирішується питання про повернення колишнього будівлі депо у комунальну власність.
Токіо Стар належав до бюджетних готелів Одеси. Ціна за найдешевший номер у ньому становила від 390 грн.
Облаштували готель на місці депо кілька років тому, взявши за приклад японську модель компактних бізнес-готелів.
Власником Токіо стар є бізнесмен Вадим Чорний. Він, до речі, повідомив, що готовий відповісти за трагедію, якщо буде встановлена провина.
Читайте: Пожежа в Одесі: шестеро постраждалих в готелі Токіо Стар перебувають в реанімації
Репутація у готелю Токіо Стар в Одесі була не з кращих. Він неодноразово фігурував у викривальних випусках програми Ревізор.
По-перше, у маленьких номерах готелю Токіо Стар були антисанітарні умови, бруд і грибок. Крім того, номер тут можна було орендувати тільки на дві години.
Журналісти дійшли висновку, що дешеві номери і лояльність адміністрації Токіо Стар сприяли перетворенню готелю на бордель.
Під час обговорення у програмі Страсті за ревізором цього випуску керівник відділу розвитку туризму Іван Ліптуга сказав, що власники у такий спосіб намагаються ввести секс-туризм як один з головних пріоритетів відвідування Одеси.
Постояльці готелю Токіо Стар також неодноразово обурювалися умовами проживання.
За фактом пожежі у готелі Токіо Стар поліція відкрила кримінальне провадження. У слідства поки є три версії загоряння приміщення.