В готелі Токіо Стар в Одесі сталася пожежа, в результаті якої загинули восьмеро людей, ще 10 постраждали. Що відомо про готель Токіо Стар і якої слави він собі нажив – читайте на Фактах ICTV.

Пожежа в готелі Токіо Стар на вулиці Водопровідна,1 сталася вночі 17 серпня. Ліквідувати її вдалося о 04.32.

В результаті пожежі загинули восьмеро людей. Шестеро постраждалих перебувають в реанімації.

Повідомлення про загоряння надійшло пізно. Крім того, ситуація ускладнювалася швидким поширенням вогню та великою кількістю кімнат. Деякі з них, до речі, були навіть без вікон.

Сам готель Токіо Стар знаходився у приміщення двоповерхового колишнього трамвайного депо. Наразі в апеляційному суді за позовом міської влади вирішується питання про повернення колишнього будівлі депо у комунальну власність.

Токіо Стар належав до бюджетних готелів Одеси. Ціна за найдешевший номер у ньому становила від 390 грн.

Облаштували готель на місці депо кілька років тому, взявши за приклад японську модель компактних бізнес-готелів.

Власником Токіо стар є бізнесмен Вадим Чорний. Він, до речі, повідомив, що готовий відповісти за трагедію, якщо буде встановлена провина.

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Репутація у готелю Токіо Стар в Одесі була не з кращих. Він неодноразово фігурував у викривальних випусках програми Ревізор.

По-перше, у маленьких номерах готелю Токіо Стар були антисанітарні умови, бруд і грибок. Крім того, номер тут можна було орендувати тільки на дві години.

Журналісти дійшли висновку, що дешеві номери і лояльність адміністрації Токіо Стар сприяли перетворенню готелю на бордель.

Під час обговорення у програмі Страсті за ревізором цього випуску керівник відділу розвитку туризму Іван Ліптуга сказав, що власники у такий спосіб намагаються ввести секс-туризм як один з головних пріоритетів відвідування Одеси.

Постояльці готелю Токіо Стар також неодноразово обурювалися умовами проживання.

За фактом пожежі у готелі Токіо Стар поліція відкрила кримінальне провадження. У слідства поки є три версії загоряння приміщення.