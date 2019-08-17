PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в Одессе

После пожара в гостинице Токио Стар премьер-министр Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев.

Гройсман поручил начать масштабные проверки гостиниц и санаториев после пожара в Одессе

Глава правительства Владимир Гройсман выразил соболезнования родным погибших во время пожара в Одессе в отеле Токио Стар.

Премьер-министр распорядился начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев.

Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны!, – написал Владимир Гройсман.

Читайте: Пожар в Одессе: некоторые пострадавшие в отеле Токио Стар в тяжёлом состоянии

Он также поблагодарил работников ГСЧС, которым удалось спасли людей.

Напомним, пожар в Одессе в отеле Токио Стар произошел ночью 17 августа. В результате возгорания погибли восемь человек.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожар в Одессе: шестеро пострадавших в гостинице Токио Стар находятся в реанимации
Пожар в гостинице Токио Стар: три версии следствия
За пожар в Одессе будут отвечать виновники и владелец Токио Стар – Зеленский
Пожар в Одессе: некоторые пострадавшие в отеле Токио Стар в тяжелом состоянии
Пожар в отеле Токио Стар: первое видео и фото очевидцев
Пожар в Одессе: в гостинице Токио Стар 8 погибших, 10 пострадавших
Выиграет ли Украина от легализации казино: эксперты прогнозируют прибыль в $300 млн
Укусил за лицо: в Одессе ВИЧ-инфицированный активист напал на мужчину
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка