После пожара в гостинице Токио Стар премьер-министр Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев.

Глава правительства Владимир Гройсман выразил соболезнования родным погибших во время пожара в Одессе в отеле Токио Стар.

Премьер-министр распорядился начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев.

Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны!, – написал Владимир Гройсман.

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Он также поблагодарил работников ГСЧС, которым удалось спасли людей.

Напомним, пожар в Одессе в отеле Токио Стар произошел ночью 17 августа. В результате возгорания погибли восемь человек.