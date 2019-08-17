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Факти / Україна

Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів і санаторіїв після пожежі в Одесі

Після пожежі в готелі Токіо Стар прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив негайно почати перевірки готелів і санаторіїв.

Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів і санаторіїв після пожежі в Одесі

Глава уряду Володимир Гройсман висловив співчуття рідним загиблих під час пожежі в Одесі в готелі Токіо Стар.

Прем’єр-міністр розпорядився почати масштабні перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв.

Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей – передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані!, – написав Володимир Гройсман.

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Він також подякував працівникам ДСНС, яким вдалося врятували людей.

Нагадаємо, пожежа в Одесі в готелі Токіо Стар сталася вночі 17 серпня. В результаті загоряння загинули восьмеро людей.

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