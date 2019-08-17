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Факти / Україна

Постраждалим від пожежі в Токіо Стар нададуть всю необхідну допомогу – Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов доручив забезпечити людей, які постраждали від пожежі в готелі Токіо Стар, всім необхідним на найближчий час.

Постраждалим від пожежі в Токіо Стар нададуть всю необхідну допомогу – Труханов

Людям, які залишилися без одягу і грошей через пожежу у готелі Токіо Стар, забезпечать безкоштовним харчуванням і знайдуть їм місце для ночівлі.

Так, 61 постраждалого розмітили у спальному корпусі п’ятого інтернату.

– З’ясовуватимемо всі їхні потреби і надаватимемо їх. Також забезпечимо медикаментами всіх, хто знаходиться в лікувальних закладах міста, – сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте: Пожежа у Токіо Стар: в Одеській області оголосили траур

Крім того, більше 20 осіб, які постраждали від пожежі в Одесі, прихистив у себе місцевий житель Віталій Донкоглов, який управляє декількома ОСББ.

Він переважно надав житло жінкам і дітям, організував їм гаряче харчування.

До слова, зараз правоохоронці розглядають три версії виникнення пожежі у Токіо Стар.

Джерело: Odessa Online

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