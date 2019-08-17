Вадим Черный является владельцем сгоревшего отеля Токио Стар. Все, что о нем известно, собрали Факты ICTV.

Вадим Черный – бизнесмен и владелец сгоревшей в Одессе гостиницы Токио Стар. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое, а также подготовку в сфере политической философии.

47-летний бизнесмен владеет отелем Звезда, зданием бывшего ресторана Киев на Греческой площади и паркингом там же.

С 1994 по 1998 год был депутататом Одесского горсовета. А с 1998 по 2002 год – мэром города Арциз Одесской области. За время пребывания на должности полностью ликвидировал местный горисполком. В аппарат городского совета входили только четыре человека.

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Вадим Черный баллотировался в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах. С 2002 года – лидер партии Союз Анархистов Украины.

Является автором книги Иисус, не знавший Христа, где он делает вывод о тотальной фальсификации евангельских текстов с использованием популярных философских доктрин того времени.

Является советником мэра по борьбе с коррупцией, а также владельцем сайта Храбро. На время выборов брал в аренду телеканал Моя Одесса.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что известно о сгоревшем отеле Токио Стар в Одессе.

Фото: Думская