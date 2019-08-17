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Факти / Україна

Вадим Чорний: що відомо про власника згорілого готелю Токіо Стар

Вадим Чорний є власником згорілого готелю Токіо Стар. Все, що про нього відомо, зібрали Факти ICTV.

Вадим Чорний: що відомо про власника згорілого готелю Токіо Стар

Вадим Чорний – бізнесмен і власник згорілого в Одесі готелю Токіо Стар. Має дві вищі освіти – економічну та юридичну, а також підготовку в сфері політичної філософії.

47-річний бізнесмен володіє готелем Зірка, будівлею колишнього ресторану Київ на Грецькій площі і паркінгом там же.

З 1994 по 1998 рік був депутататом Одеської міськради. А з 1998  по 2002 рік – мером міста Арциз Одеської області. За час перебування на посаді повністю ліквідував місцевий міськвиконком. До апарату міської ради входили лише чотири людини.

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Вадим Чорний балотувався в мери Одеси в 1998 і 2010 роках. З 2002 року – лідер партії Союз Анархістів України.

Є автором книги Ісус, який не знав Христа, де він робить висновок про тотальну фальсифікацію євангельських текстів з використанням популярних філософських доктрин того часу.

Є радником мера з боротьби з корупцією, а також власником сайту Хоробро. На час виборів брав у оренду телеканал Моя Одеса.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що відомо про згорілий готель Токіо Стар в Одесі.

Фото: Думская

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