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Факты / Украина

За пожар в Одессе будут отвечать виновники и владелец Токио Стар – Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в гостинице Токио Стар в Одессе.

За пожар в Одессе будут отвечать виновники и владелец Токио Стар – Зеленский

В Одессе во время пожара в гостинице Токио Стар погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он отметил, что люди погибли из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, а также из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни.

Президент заявил, что этому будет положен конец, а отвечать за это будут непосредственные виновники пожара.

Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Владимир Зеленский также поблагодарил спасателей, полиции, а также одессита, который приютил спасенных постояльцев отеля.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали первое видео и фото пожара в гостинице Токио Стар.

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