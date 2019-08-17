Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі.

В Одесі під час пожежі в готелі Токіо Стар загинули восьмеро людей, ще 10 постраждали. Четверо з них знаходяться у критичному стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він зазначив, що люди загинули через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, а також через зверхнє ставлення до людського життя.

Президент заявив, що цьому буде покладено край, а відповідатимуть за це безпосередні винуватнці пожежі.

Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище за людські життя. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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Володимир Зеленський також подякував рятувальникам, поліції, а також одеситу, який прихистив врятованих постояльців готелю.

До слова, раніше Факти ICTV публікували перше відео і фото пожежі в готелі Токіо Стар.