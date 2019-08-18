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Факти / Україна / Політика

Разумков запропонував підвищити депутатам зарплату

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков запропонував підвищити народним депутатам зарплату.

Дмитрий Разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що нардепи отримують хорошу зарплату, проте недостатню на тлі мінімальної.

– Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату в 36-37 тис. грн, з доплатами – до 50 тис. грн – це справедливо? Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів – гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж, – сказав він.

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Однак політик не назвав точну суму, яка була б достатньою для депутата.

Також він додав, що для цього потрібна експертна дискусія.

Крім того, Дмитро Разумков заявив, що не варто розраховувати на швидке завершення конфлікту на Донбасі.

Фото: Наталія Кравчук/ Новое Время

Джерело: Новое время

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