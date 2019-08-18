Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков запропонував підвищити народним депутатам зарплату.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що нардепи отримують хорошу зарплату, проте недостатню на тлі мінімальної.

– Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату в 36-37 тис. грн, з доплатами – до 50 тис. грн – це справедливо? Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів – гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж, – сказав він.

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Однак політик не назвав точну суму, яка була б достатньою для депутата.

Також він додав, що для цього потрібна експертна дискусія.

Крім того, Дмитро Разумков заявив, що не варто розраховувати на швидке завершення конфлікту на Донбасі.

Фото: Наталія Кравчук/ Новое Время