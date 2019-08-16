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Факты / Украина / Политика

Неприкосновенных депутатов в новой Раде не будет – Разумков

Дмитрий Разумков заявил, что его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде.

Дмитро Разумков

Дмитрий Разумков заявил, что политическая партия Слуга народа намерена следить за дисциплиной своей фракции.

– Дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по‑другому?

Выдвигала их именно партия Слуга народа, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную, – подчеркнул глава партии.

Он призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.

– Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых, — заявил Разумков.

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Слуга народа намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.

К слову, первое заседание Верховной Рады IX созыва проведут 29 августа.

Источник: Новое время

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