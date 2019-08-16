Дмитрий Разумков заявил, что политическая партия Слуга народа намерена следить за дисциплиной своей фракции.

– Дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по‑другому?

Выдвигала их именно партия Слуга народа, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную, – подчеркнул глава партии.