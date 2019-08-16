Дмитрий Разумков заявил, что его политсила намерена следить за дисциплиной своей фракции в новоизбранной Верховной Раде.
Дмитрий Разумков заявил, что политическая партия Слуга народа намерена следить за дисциплиной своей фракции.
– Дисциплинарные меры — это первое, с чего мы начнем, и их мы пропишем законодательно. Если вы не ходите на работу, вас увольняют — почему с депутатом должно быть по‑другому?
Выдвигала их именно партия Слуга народа, и мы несем за них ответственность, в том числе репутационную, – подчеркнул глава партии.
Он призвал судить будущих депутатов по их новым делам и поступкам.
– Могу обещать, что мы сделаем так, что в парламенте не будет неприкасаемых, — заявил Разумков.
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Слуга народа намерена воспользоваться монобольшинством в Раде, чтобы в первые недели ее работы принять пакет дисциплинарных законопроектов, в том числе и закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Разумков назвал отмену депутатского иммунитета еще одним способом оборвать коррупционные цепочки в парламенте.
К слову, первое заседание Верховной Рады IX созыва проведут 29 августа.