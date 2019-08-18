Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта на Донбассе.

Дмитрий Разумков считает возвращение мира на Донбасс длительным и большим путем, который должна пройти вся страна.

– Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент, – подчеркнул политик.

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По его словам, этот вопрос будет среди приоритетов для Слуги народа в Верховной Раде IX созыва.

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора 7 августа договорились о возможной встрече лидеров нормандской четверки.