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Факты / Украина / Политика

Быстро не получится: Разумков о сроках завершения войны на Донбассе

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта на Донбассе.

Дмитро Разумков

Дмитрий Разумков считает возвращение мира на Донбасс длительным и большим путем, который должна пройти вся страна.

– Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент, – подчеркнул политик.

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По его словам, этот вопрос будет среди приоритетов для Слуги народа в Верховной Раде IX созыва.

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора 7 августа договорились о возможной встрече лидеров нормандской четверки.

Источник: Новое время

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