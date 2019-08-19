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Факты / Украина

В битве под Иловайском участвовали танки РФ – британские расследователи

Танки Т-72B3, которые в 2014 году состояли только на вооружении армии РФ, принимали участие в сражении под Иловайском.

Танк Т-72

Группа Forensic Architecture, которую уполномочили собрать доказательства присутствия военных РФ на Донбассе, нашла новые факты вмешательства Москвы.

По ее информации, Россия использовала танки Т-72B3 против украинских военных во время битвы под Иловайском.

Всего удалось обнаружить около 300 единиц военной техники РФ неподалеку Иловайска и Луганска.

Смотрите: Иловайский котел: Украина чтит бойцов и как все было в 2014 году

Forensic Architecture была уполномочена на сбор информации Европейским центром по защите прав человека и Украинской группой правового консультирования.

Доказательства участия военных РФ в войне на Донбассе, среди которых спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн в Украине, передадут в ЕСПЧ.

К слову, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что не стоит рассчитывать на быстрое завершение войны на Донбассе.

Источник: Forensic Architecture

Фото: Dreamstime

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