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Факти / Україна

У битві під Іловайськом брали участь танки РФ – британські розслідувачі

Танки Т-72B3, які в 2014 році перебували тільки на озброєнні армії РФ, брали участь у битві під Іловайськом.

Танк Т-72

Група Forensic Architecture, яку уповноважили зібрати докази присутності військових РФ на Донбасі, знайшла нові факти втручання Москви.

За її інформацією, Росія використовувала танки Т-72B3 проти українських військових під час битви під Іловайськом.

Всього вдалося виявити близько 300 одиниць військової техніки РФ неподалік Іловайська і Луганська.

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Forensic Architecture була уповноважена на збір інформації Європейським центром із захисту прав людини та Українською групою правового консультування.

Докази участі військових РФ у війні на Донбасі, серед яких супутникові знімки російських збройних автоколон в Україні, передадуть в ЄСПЛ.

До слова, голова партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що не варто розраховувати на швидке завершення війни на Донбасі.

Джерело: Forensic Architecture

Фото: Dreamstime

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