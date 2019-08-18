Иловайский котел: Украина чтит бойцов и как все было в 2014 году

С 18 августа и в течение недели по всей стране чествуют бойцов, погибших в Иловайском котле.

Эту трагедию называют одной из самых страшных за время российско-украинской войны. Тогда наши военные пытались взять под свой контроль 15-тысячных город Иловайск. Но в Украину открыто вторглась российская регулярная армия.

По разным данным, одному нашему бойцу противостояло 18 кремлевских солдат. Они взяли наших защитников в кольцо, обещали зеленый коридор, но слова Путин не сдержал – наших ребят российские военные расстреливали в упор.

Как следствие – сотни погибших и сотни раненых.

Только по официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 наших воинов. Еще почти полтысячи были ранены. Более 300 попали в плен и еще 423 пропали без вести.

Большинство военных убеждены, эту трагедии можно было бы не допустить. Отсутствие координации между добровольцами и армейцами, нечеткие приказы руководства, некоторые батальоны – покинули поле боя.

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Генпрокуратура три года расследовала Иловайскую трагедию. В 2017 году объявила результаты – всю вину возложили на Кремль. Мол, тот нарушил правила ведения войны. Виновных внутри страны правоохранители не назвали до сих пор.

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