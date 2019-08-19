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Факты / Украина

Украина в топ-5 по уровню роста рынка фрилансеров – Forbes

США возглавили рейтинг Forbes за ростом доходов фрилансеров.

Украина, Киев

Украина вошла в топ-5 рейтинга Forbes по уровню роста рынка фрилансеров. Наша страна оказалась на пятом месте с ростом на 36%.

Лидером рейтинга остается США. Американцы вне штата начали зарабатывать на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствует индекс Global Gig Economy от платежной платформы Payoneer. На втором месте Великобритания (59%), третьей идет Бразилия (48%). В пятерке лидеров также Пакистан (47%).

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Также в десятке оказались Филиппины, Индия, Бангладеш, Россия и Сербия. Список был составлен на основе данных о свыше 300 тыс. фрилансеров в базе сети Payoneer.

Ранее Forbes составил рейтинг топ-50 самых ценных спортивных клубов мира.

ИсточникForbes

Фото: Dreamstime

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