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Факти / Україна

Україна у топ-5 за рівнем росту ринку фрілансерів – Forbes

США очолили рейтинг Forbes за зростанням доходів фрілансерів.

Украина, Киев

Україна увійшла до топ-5 рейтингу Forbes за рівнем росту ринку фрілансерів. Наша країна опинилася на п’ятому місці зі зростанням на 36%.

Лідером рейтингу залишається США. Американці поза штатом почали заробляти на 78% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це свідчить індекс Global Gig Economy від платіжної платформи Payoneer. На другому місці Велика Британія (59%), третьою йде Бразилія (48%). У п’ятірці лідерів також Пакистан (47%).

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Також в десятці опинилися Філіппіни, Індія, Бангладеш, Росія й Сербія. Список був складений на основі даних про понад 300 тис. фрілансерів у базі мережі Payoneer.

До речі, Forbes склав рейтинг топ-50 найцінніших спортивних клубів світу.

Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

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