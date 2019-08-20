Список банков, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии, Кабмин расширил до 38.

С октября 2019 года выплату субсидий наличными будут осуществлять местные органы соцзащиты. Для этого Пенсионный фонд предоставит счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.

Те, кто еще не на пенсии, выплаты будут получать на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банке – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты.

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Правительство расширило список уполномоченных банков до 38:

Укрэксимбанк Ощадбанк ПриватБанк Укргазбанк Укрсоцбанк Райффайзен Банк Аваль Кредобанк УкрСиббанк Идея Банк Креди Агриколь Банк Пиреус Банк МКБ Альфа-Банк ОТП Банк Банк Альянс АКБ Львов АКБ Индустриалбанк МТБ Банк АБ Пивденный Полтава-банк Первый Украинский Международный Банк Восточно-украинский Банк ГРАНТ Юнекс Банк Коммерческий Индустриальный Банк Универсал Банк АКБ Радабанк Банк Восток Мотор-банк КБ Аккордбанк Кристалбанк Банк Сич Банк Клиринговый дом МетаБанк Международный Инвестиционный Банк Правэкс Банк Таскомбанк Укрстройинвестбанк Акцент-Банк (А-банк) Агропросперис Банк (АП Банк).

Ранее Кабмин разрешил украинцам самостоятельно выбирать банк, через который будет осуществляться выплата субсидий. Ранее это можно было делать только в Ощадбанке.