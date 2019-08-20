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Факты / Украина / Общество

Монетизированные субсидии будут выплачивать 38 банков (СПИСОК)

Список банков, через которые украинцы могут получать монетизированные  субсидии, Кабмин расширил до 38.

гроші

С октября 2019 года выплату субсидий наличными будут осуществлять местные органы соцзащиты. Для этого Пенсионный фонд предоставит счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.

Те, кто еще не на пенсии, выплаты будут получать на открытые ранее счета в Ощадбанке.

Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банке – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты.

Читайте: Что делать с неиспользованной субсидией – ответ Минсоцполитики

Правительство расширило список уполномоченных банков до 38:

  1. Укрэксимбанк
  2. Ощадбанк
  3. ПриватБанк
  4. Укргазбанк
  5. Укрсоцбанк
  6. Райффайзен Банк Аваль
  7. Кредобанк
  8. УкрСиббанк
  9. Идея Банк
  10. Креди Агриколь Банк
  11. Пиреус Банк МКБ
  12. Альфа-Банк
  13. ОТП Банк
  14. Банк Альянс
  15. АКБ Львов
  16. АКБ Индустриалбанк
  17. МТБ Банк
  18. АБ Пивденный
  19. Полтава-банк
  20. Первый Украинский Международный Банк
  21. Восточно-украинский Банк ГРАНТ
  22. Юнекс Банк
  23. Коммерческий Индустриальный Банк
  24. Универсал Банк
  25. АКБ Радабанк
  26. Банк Восток
  27. Мотор-банк
  28. КБ Аккордбанк
  29. Кристалбанк
  30. Банк Сич
  31. Банк Клиринговый дом
  32. МетаБанк
  33. Международный Инвестиционный Банк
  34. Правэкс Банк
  35. Таскомбанк
  36. Укрстройинвестбанк
  37. Акцент-Банк (А-банк)
  38. Агропросперис Банк (АП Банк).

Ранее Кабмин разрешил украинцам самостоятельно выбирать банк, через который будет осуществляться выплата субсидий. Ранее это можно было делать только в Ощадбанке.

Источник: Минсоцполитики

Фото: НБУ

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