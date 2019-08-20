Список банков, через которые украинцы могут получать монетизированные субсидии, Кабмин расширил до 38.
С октября 2019 года выплату субсидий наличными будут осуществлять местные органы соцзащиты. Для этого Пенсионный фонд предоставит счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты, на которые пенсионеры получают пенсию.
Те, кто еще не на пенсии, выплаты будут получать на открытые ранее счета в Ощадбанке.
Если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банке – ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты.
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Правительство расширило список уполномоченных банков до 38:
- Укрэксимбанк
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Укргазбанк
- Укрсоцбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Кредобанк
- УкрСиббанк
- Идея Банк
- Креди Агриколь Банк
- Пиреус Банк МКБ
- Альфа-Банк
- ОТП Банк
- Банк Альянс
- АКБ Львов
- АКБ Индустриалбанк
- МТБ Банк
- АБ Пивденный
- Полтава-банк
- Первый Украинский Международный Банк
- Восточно-украинский Банк ГРАНТ
- Юнекс Банк
- Коммерческий Индустриальный Банк
- Универсал Банк
- АКБ Радабанк
- Банк Восток
- Мотор-банк
- КБ Аккордбанк
- Кристалбанк
- Банк Сич
- Банк Клиринговый дом
- МетаБанк
- Международный Инвестиционный Банк
- Правэкс Банк
- Таскомбанк
- Укрстройинвестбанк
- Акцент-Банк (А-банк)
- Агропросперис Банк (АП Банк).
Ранее Кабмин разрешил украинцам самостоятельно выбирать банк, через который будет осуществляться выплата субсидий. Ранее это можно было делать только в Ощадбанке.