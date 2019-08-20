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Факти / Україна / Суспільство

Монетизовані субсидії виплачуватимуть 38 банків (СПИСОК)

Список банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію, Кабмін розширив до 38.

гроші

З жовтня 2019 року виплату субсидій готівкою здійснюватимуть місцеві органи соцзахисту. Для цього Пенсійний фонд надасть рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити, на які пенсіонери отримують пенсію.

Ті, хто ще не на пенсії, виплати отримуватимуть на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.

Якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншому банку – йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.

Читайте: Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

Уряд розширив список уповноважених банків до 38:

  1. Укрексімбанк
  2. Ощадбанк
  3. ПриватБанк
  4. Укргазбанк
  5. Укрсоцбанк
  6. Райффайзен Банк Аваль
  7. Кредобанк
  8. УкрСиббанк
  9. Ідея Банк
  10. Креді Агріколь Банк
  11. Піреус Банк МКБ
  12. Альфа-Банк
  13. ОТП Банк
  14. Банк Альянс
  15. АКБ Львів
  16. АКБ Індустріалбанк
  17. МТБ Банк
  18. АБ Південний
  19. Полтава-банк
  20. Перший Український Міжнародний Банк
  21. Східно-український Банк ГРАНТ
  22. Юнекс Банк
  23. Комерційний Індустріальний Банк
  24. Універсал Банк
  25. АКБ Радабанк
  26. Банк Восток
  27. Мотор-банк
  28. КБ Акордбанк
  29. Кристалбанк
  30. Банк Січ
  31. Банк Кліринговий дім
  32. Метабанк
  33. Міжнародний Інвестиційний Банк
  34. Правекс Банк
  35. Таскомбанк
  36. Укрбудінвестбанк
  37. Акцент-банк (А-банк)
  38. Агропросперіс Банк (АП Банк).

Раніше Кабмін дозволив українцям самостійно обирати банк, через який буде здійснюватися виплата субсидій. Раніше це можна було робити лише в Ощадбанку.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: НБУ

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