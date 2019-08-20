Список банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію, Кабмін розширив до 38.

З жовтня 2019 року виплату субсидій готівкою здійснюватимуть місцеві органи соцзахисту. Для цього Пенсійний фонд надасть рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити, на які пенсіонери отримують пенсію.

Ті, хто ще не на пенсії, виплати отримуватимуть на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.

Якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншому банку – йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.

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Уряд розширив список уповноважених банків до 38:

Укрексімбанк Ощадбанк ПриватБанк Укргазбанк Укрсоцбанк Райффайзен Банк Аваль Кредобанк УкрСиббанк Ідея Банк Креді Агріколь Банк Піреус Банк МКБ Альфа-Банк ОТП Банк Банк Альянс АКБ Львів АКБ Індустріалбанк МТБ Банк АБ Південний Полтава-банк Перший Український Міжнародний Банк Східно-український Банк ГРАНТ Юнекс Банк Комерційний Індустріальний Банк Універсал Банк АКБ Радабанк Банк Восток Мотор-банк КБ Акордбанк Кристалбанк Банк Січ Банк Кліринговий дім Метабанк Міжнародний Інвестиційний Банк Правекс Банк Таскомбанк Укрбудінвестбанк Акцент-банк (А-банк) Агропросперіс Банк (АП Банк).

Раніше Кабмін дозволив українцям самостійно обирати банк, через який буде здійснюватися виплата субсидій. Раніше це можна було робити лише в Ощадбанку.