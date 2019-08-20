Список банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію, Кабмін розширив до 38.
З жовтня 2019 року виплату субсидій готівкою здійснюватимуть місцеві органи соцзахисту. Для цього Пенсійний фонд надасть рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити, на які пенсіонери отримують пенсію.
Ті, хто ще не на пенсії, виплати отримуватимуть на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку.
Якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншому банку – йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту.
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Уряд розширив список уповноважених банків до 38:
- Укрексімбанк
- Ощадбанк
- ПриватБанк
- Укргазбанк
- Укрсоцбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Кредобанк
- УкрСиббанк
- Ідея Банк
- Креді Агріколь Банк
- Піреус Банк МКБ
- Альфа-Банк
- ОТП Банк
- Банк Альянс
- АКБ Львів
- АКБ Індустріалбанк
- МТБ Банк
- АБ Південний
- Полтава-банк
- Перший Український Міжнародний Банк
- Східно-український Банк ГРАНТ
- Юнекс Банк
- Комерційний Індустріальний Банк
- Універсал Банк
- АКБ Радабанк
- Банк Восток
- Мотор-банк
- КБ Акордбанк
- Кристалбанк
- Банк Січ
- Банк Кліринговий дім
- Метабанк
- Міжнародний Інвестиційний Банк
- Правекс Банк
- Таскомбанк
- Укрбудінвестбанк
- Акцент-банк (А-банк)
- Агропросперіс Банк (АП Банк).
Раніше Кабмін дозволив українцям самостійно обирати банк, через який буде здійснюватися виплата субсидій. Раніше це можна було робити лише в Ощадбанку.