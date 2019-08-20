Наиболее оплачиваемыми Украине являются рабочие профессии в сфере строительства, транспортной логистики, производства и энергетики.

Среди рабочих профессий в Украине больше всего зарабатывают строители – в среднем 14 300 грн в месяц.

Рабочие транспортно-логической сферы получают 12 350 грн в месяц. В сфере производства и энергетики заработная плата в среднем составляет 10 000 грн.

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Меньше среди рабочих профессий получают работники сферы охраны и безопасности. За месяц они зарабатывают в среднем 7 500 грн.

Аналитики обращают внимание на то, что в сфере строительства зарплаты в каждом квартале стабильно растут на 20%.

Также на 17% увеличилась зарплата в барно-ресторанной сфере.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали советы и рекомендации для успешного трудоустройства.

Источник: OLX Робота