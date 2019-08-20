Найбільш оплачуваними в Україні є робочі професії в сфері будівництва, транспортної логістики, виробництва та енергетики.
Серед робітничих професій в Україні найбільше заробляють будівельники – в середньому 14 300 грн на місяць.
Робітники транспортно-логічної галузі отримують 12 350 грн в місяць. У сфері виробництва і енергетики заробітна плата в середньому становить 10 000 грн.
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Найменше з робітничих професій отримують працівники сфери охорони і безпеки. За місяць вони заробляють в середньому 7 500 грн.
Аналітики звертають увагу на те, що у сфері будівництва зарплати в кожному кварталі стабільно зростають на 20%.
Також на 17% збільшилася зарплата в барно-ресторанній сфері.
До слова, раніше Факти ICTV публікували поради та рекомендації для успішного працевлаштування.
Джерело: OLX Робота