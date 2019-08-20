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Факти / Україна / Суспільство

Найбільш оплачувані робітничі професії в Україні – топ-3

Найбільш оплачуваними в Україні є робочі професії в сфері будівництва, транспортної логістики, виробництва та енергетики.

Найбільш оплачувані робітничі професії в Україні – топ-3

Серед робітничих професій в Україні найбільше заробляють будівельники – в середньому 14 300 грн на місяць.

Робітники транспортно-логічної галузі отримують 12 350 грн в місяць. У сфері виробництва і енергетики заробітна плата в середньому становить 10 000 грн.

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Найменше з робітничих професій отримують працівники сфери охорони і безпеки. За місяць вони заробляють в середньому 7 500 грн.

Аналітики звертають увагу на те, що у сфері будівництва зарплати в кожному кварталі стабільно зростають на 20%.

Також на 17% збільшилася зарплата в барно-ресторанній сфері.

До слова, раніше Факти ICTV публікували поради та рекомендації для успішного працевлаштування.

Джерело: OLX Робота

Фото: Dreamstime

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