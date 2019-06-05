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Профессия сантехник: сколько зарабатывают и где учат

Сейчас в Украине самая высокооплачиваемая профессия – сантехник. За месяц он может заработать до 20 тыс. грн. Когда-то непрестижная профессия – сейчас одна из самых востребованных на рынке.

В Киеве только один колледж, выпускающий этих специалистов.

Увидев дефицит технических специальностей, медленно, но начали реагировать и украинцы с высшим образованием. Теперь в колледже не редкость найти гуманитария, который получает второе техническое образование.

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Выезд специалистов за границу, небольшой государственный заказ, новостройки и старые коммуникации сделали из сантехников профессию будущего. Оплата труда – одна из самых высоких в Украине – минимальный заработок мастера от 18 тыс.

К слову, социальные сети пестрят поиском рабочих рук, они настоящий дефицит. Даже хорошая зарплата не всегда стимул.

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