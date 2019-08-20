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Факты / Украина / Общество

Пожар в Токио Стар: суд арестовал владельца

Киевский районный суд Одессы арестовал Вадима Черного – владельца сгоревшего отеля Токио Стар.

Пожежа в Токіо Стар

Вадима Черного, который является владельцем отеля Токио Стар, где во время пожара погибли девять человек, суд отправил в СИЗО на два месяца – без права внесения залога.

Адвокаты готовят апелляцию.

Во время заседания суда, на котором ему избирали меру пресечения, бизнесмен заявил, что пожар произошел на втором этаже здания, а он является владельцем первого.

Читайте: Вадим Черный: что известно о владельце сгоревшего отеля Токио Стар

Черного обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Факты ICTV собрали самую важную информацию о пожаре в Токио Стар в одном материале.

Источник: Думская

Фото: ГСЧС

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