Киевский районный суд Одессы арестовал Вадима Черного – владельца сгоревшего отеля Токио Стар.

Вадима Черного, который является владельцем отеля Токио Стар, где во время пожара погибли девять человек, суд отправил в СИЗО на два месяца – без права внесения залога.

Адвокаты готовят апелляцию.

Во время заседания суда, на котором ему избирали меру пресечения, бизнесмен заявил, что пожар произошел на втором этаже здания, а он является владельцем первого.

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Черного обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Факты ICTV собрали самую важную информацию о пожаре в Токио Стар в одном материале.