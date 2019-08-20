Київський районний суд Одеси заарештував Вадима Чорного – власника згорілого готелю Токіо Стар.

Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар, де під час пожежі загинули дев’ять осіб, суд відправив у СІЗО на два місяці – без права внесення застави.

Адвокати готують апеляцію.

Під час засідання суду, на якому йому обирали запобіжний захід, бізнесмен заявив, що пожежа сталася на другому поверсі будівлі, а він є власником першого.

Читайте: Вадим Чорний: що відомо про власника згорілого готелю Токіо Стар

Чорного звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти осіб (ч. 2 ст. 270 КК України).

Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про пожежу в Токіо Стар в одному матеріалі.