В Украине планируют усилить защиту лиц, сообщающих о случаях коррупции, и поощрять их материальным вознаграждением.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка принял участие в обсуждении борьбы с коррупцией в Украине, во время которого поднимали вопрос материального вознаграждения в размере 10% от суммы взятки лицам , которые сообщают о коррупционных схемах.

– Мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую ​​информацию, а также способы их мотивации, – сказал Рябошапка.

В настоящее время ведется подготовка проектов законов, регламентирующих получение материальной награды разоблачителям в пределах 10% от суммы возмещенных убытков государства или суммы взятки.

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Кроме того, в законопроектах прописан порядок уведомления о коррупционных правонарушениях, их рассмотрения, гарантии защиты разоблачителей и их близких.

Будет установлена ​​ответственность за преследование лиц, которые разоблачили коррупционные схемы.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка считает, что коррупцию в Украине нужно победить в течение пяти лет.