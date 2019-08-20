PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Викривачі корупційних схем отримуватимуть 10% від суми хабара – Рябошапка

В Україні планують посилити захист осіб, які повідомляють про випадки корупції, та заохочувати їх матеріальною винагородою.

Руслан Рябошапка

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка взяв участь в обговоренні боротьби з корупцією в України, під час якого порушували питання матеріальної винагороди у розмірі 10% від суми хабара особам, які повідомляють про корупційні схеми.

– Ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування, – сказав Рябошапка.

Наразі ведеться підготовка проектів законів, які регламентують отримання матеріальної винагороди викривачами у межах 10% від суми відшкодованих збитків держави або суми хабара.

Читайте: Слуга народу планує використовувати штучний інтелект в Раді, щоб уникнути корупції

Крім того, у законопроектах прописаний порядок повідомлення про корупційні правопорушення, їхнього розгляду, гарантії захисту викривачів та їхніх близьких.

Буде встановлено відповідальність за переслідування осіб, які викрили корупційні схеми.

До слова, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка вважає, що корупцію в Україні потрібно перемогти протягом п’яти років.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Реінтеграція Донбасу: перші ініціативи мають напрацювати до 2020 року
Соромно за нього! Луценко про затримання Гримчака
НАБУ і СБУ затримали Юрія Гримчака, проходять обшуки
Не відчуваю жодного дискомфорту – Рябошапка про можливу посаду генпрокурора
На НАЗК чекають кардинальні зміни – Рябошапка
У Києві чиновники вкрали 2 млн грн на ремонті дитячого садка
Не дочекаєтеся – Рябошапка про можливу відставку Богдана
Прем’єр, генпрокурор, спікер ВР: хто претендує на ключові державні посади
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка