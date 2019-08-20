В Україні планують посилити захист осіб, які повідомляють про випадки корупції, та заохочувати їх матеріальною винагородою.

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка взяв участь в обговоренні боротьби з корупцією в України, під час якого порушували питання матеріальної винагороди у розмірі 10% від суми хабара особам, які повідомляють про корупційні схеми.

– Ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування, – сказав Рябошапка.

Наразі ведеться підготовка проектів законів, які регламентують отримання матеріальної винагороди викривачами у межах 10% від суми відшкодованих збитків держави або суми хабара.

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Крім того, у законопроектах прописаний порядок повідомлення про корупційні правопорушення, їхнього розгляду, гарантії захисту викривачів та їхніх близьких.

Буде встановлено відповідальність за переслідування осіб, які викрили корупційні схеми.

До слова, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка вважає, що корупцію в Україні потрібно перемогти протягом п’яти років.