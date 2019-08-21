Розслідувачі InformNapalm опублікували докази того, що великий десантний корабель Ямал Чорноморського флоту Росії брав участь у захопленні Криму.

Міжнародне агентство з розслідувань співтовариство InformNapalm надало докази участі великого десантного корабля Ямал Чорноморського флоту РФ в операції із захоплення Криму.

Великий десантний корабель Ямал з бортовим номером 156 входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту РФ, військова частина – 72136, дислокується у Севастополі.

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У матеріалі наводяться фотографії з медаллю Міністерства оборони Росії За повернення Криму п’ятьох російських моряків, які служили у 2014 році на Ямалі.

Також автори розслідування закликали військову прокуратуру України внести Ямал у список кораблів Росії, залучених до агресії проти України у 2014 році.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна не відкриє водопостачання в Крим.

Джерело: InformNapalm