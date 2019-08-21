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Факты / Украина / Политика

Имя нового премьера объявят 29 августа – Арахамия

Кто станет новым премьер-министром Украины – станет известно в первый день заседания нового парламента – 29 августа.

Имя нового премьера объявят 29 августа – Арахамия

Народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа во время первого заседания новой Рады.

Он отказался называть фамилию, отметив, что шансы есть у всех.

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Давид Арахамия также сказал, что в новом Кабмине останется представитель нынешнего правительства.

Кто-то останется. Я точно знаю, что один человек – 100%, – сказал нардеп.

Напомним, ранее Давид Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьер-министра Украины.

Когда Украина узнает имя нового премьер-министра

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