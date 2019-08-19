Потенциальные претенденты на должности в новом Кабинете министров определены на 70%.

Народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что шорт-листы с тремя-четырьмя кандидатами на должности министров в новом Кабмине готовы на 70%.

Давид Арахамия заметил, что в команде Слуга народа ориентируются на технократическое правительство, поэтому возможна ситуация, когда будет два кандидата на одну должность министра.

Я думаю, нужно, чтобы в результате был один, но всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата. Одного выбрали министром, а другой может быть заместителем. Это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы, – сказал нардеп.

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Давид Арахамия также добавил, что сейчас главное – это состав парламентских комитетов и направления их деятельности.

Напомним, ранее Давид Арахамия назвал четырех претендентов на пост премьер-министра Украины.