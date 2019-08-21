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Факти / Україна / Політика

Ім’я нового прем’єра оголосять 29 серпня – Арахамія

Хто стане новим прем’єр-міністром України – стане відомо у перший день засідання нового парламенту – 29 серпня.

Ім’я нового прем’єра оголосять 29 серпня – Арахамія

Народний депутат від партії Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що ім’я нового прем’єр-міністра України стане відоме 29 серпня під час першого засідання нової Ради.

Він відмовився називати прізвище, зазначивши, що шанси є у всіх.

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Давид Арахамія також сказав, що у новому Кабміні залишиться представник нинішнього уряду.

Хтось залишиться. Я точно знаю, що одна людина – 100%, – сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія назвав чотирьох претендентів на пост прем’єр-міністра України.

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