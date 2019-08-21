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На вокзалах появятся розетки с USB-портами

Укрзализныця планирует обустроить вокзалы розетками с USB-портами.

Київ- Берлін потяг

УЗ установит на железнодорожных вокзалах розетки с USB-портами.

Услуга зарядки устройств в поездах и на вокзалах предоставляется бесплатно, за это не надо отдельно доплачивать деньги.

Читайте: Укрзализныця предлагает увеличить цены на пассажирские билеты

– Если у вас будут требовать за зарядку гаджетов деньги, обязательно сообщите в наш контактный центр: 0800503111, – отметили в компании.

Напомним, ранее Укрзализныця запустила дополнительный летний поезд Одесса – Днепр.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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