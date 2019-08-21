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На вокзалах з’являться розетки з USB-портами

Укрзалізниця планує облаштувати вокзали розетками з USB-портами.

Київ- Берлін потяг

УЗ встановить на залізничних вокзалах розетки з USB-портами.

Послуга зарядки пристроїв у поїздах і на вокзалах надається безкоштовно, за це не треба окремо доплачувати кошти.

Читайте: Укрзалізниця пропонує збільшити ціни на пасажирські квитки

– Якщо у вас вимагатимуть за  зарядку гаджетів гроші, обов’язково повідомте в наш контактний центр: 0 800 503 111, – наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила додатковий літній потяг Одеса – Дніпро.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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