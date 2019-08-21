НАБУ должно внести в ЕРДР сведения о возможных уголовных правонарушениях, которые совершили министр иностранных дел Павел Климкин и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Решение об обязательном внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований касательно министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Петра Порошенко принял Соломенский районный суд Киева.
Информацию о возможных уголовных правонарушениях должны внести в ЕРДР не позднее 24 часов с момента получения копии постановления.
С иском в суд обратился гражданин, который подал в НАБУ заявление о преступлениях, которые якобы совершили Климкин и Порошенко.
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Их квалифицировали по ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).
Обстоятельства правонарушения указанными лицами не разглашаются.
К слову, ГБР открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.