НАБУ должно внести в ЕРДР сведения о возможных уголовных правонарушениях, которые совершили министр иностранных дел Павел Климкин и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Решение об обязательном внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований касательно министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Петра Порошенко принял Соломенский районный суд Киева.

Информацию о возможных уголовных правонарушениях должны внести в ЕРДР не позднее 24 часов с момента получения копии постановления.

С иском в суд обратился гражданин, который подал в НАБУ заявление о преступлениях, которые якобы совершили Климкин и Порошенко.

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Их квалифицировали по ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Обстоятельства правонарушения указанными лицами не разглашаются.

К слову, ГБР открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений