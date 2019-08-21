НАБУ має внести в ЄРДР відомості про можливі кримінальні правопорушення, які вчинили міністр закордонних справ Павло Клімкін та п’ятий президент України Петро Порошенко.

Рішення про обов’язкове внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо міністра закордонних справ Павла Клімкіна та п’ятого президента Петра Порошенка виніс Солом’янський районний суд Києва.

Інформацію про можливі кримінальні правопорушення повинні внести в ЄРДР не пізніше 24 годин з моменту отримання копії постанови.

З позовом до суду звернувся громадянин, який подав у НАБУ заяву про злочини, які нібито вчинили Клімкін і Порошенко.

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Їх кваліфікували за ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Обставини правопорушення зазначеними особами не розголошуються.

До слова, ДБР відкрило кримінальне провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень