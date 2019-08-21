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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нафтогаз анонсировал новые тарифы на газ

Глава Нафтогаза Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой не платить высокую цену за газ.

газ

Зимой украинцы будут иметь приемлемую цену на газ – в этом убеждают в Нафтогазе.

По словам председателя правления компании Андрея Коболева, в отопительный сезон потребность в газе стремительно растет, поэтому он обычно дорожает, но выход есть.

– Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в своих платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад, – напомнил он.

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А в холодные месяцы, как отметил Коболев, цена обычно увеличивается.

– Что же делать, чтобы не платить больше?… Мы пробили бюрократические стены толщиной в Великую Китайскую стену и готовы уже завтра предложить вам новое решение, – сказал глава Нафтогаза.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цена на газ для населения в июле уменьшилась на 10,4%.

ИсточникAndriy Kobolyev

Фото: Pexels

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