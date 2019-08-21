Глава Нафтогаза Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой не платить высокую цену за газ.

Зимой украинцы будут иметь приемлемую цену на газ – в этом убеждают в Нафтогазе.

По словам председателя правления компании Андрея Коболева, в отопительный сезон потребность в газе стремительно растет, поэтому он обычно дорожает, но выход есть.

– Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в своих платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад, – напомнил он.

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А в холодные месяцы, как отметил Коболев, цена обычно увеличивается.

– Что же делать, чтобы не платить больше?… Мы пробили бюрократические стены толщиной в Великую Китайскую стену и готовы уже завтра предложить вам новое решение, – сказал глава Нафтогаза.

Ранее Факты ICTV писали о том, что цена на газ для населения в июле уменьшилась на 10,4%.

Источник: Andriy Kobolyev