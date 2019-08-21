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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз анонсував нові тарифи на газ

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку не платити високу ціну за газ.

газ

Взимку українці матимуть прийнятну ціну на газ – у цьому переконують у Нафтогазі.

За словами голови правління компанії Андрія Коболєва, в опалювальний сезон потреба в газі стрімко зростає, тому він зазвичай дорожчає, але вихід є.

– Починаючи з травня цього року побутові споживачі України бачать у власних платіжках переваги ринкових цін на газ. Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. А зараз ціни нижчі, ніж були рік тому, – нагадав він.

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А в холодні місяці, як зазначив Коболєв, ціна зазвичай збільшується.

– Що ж робити, щоб не платити більше?… Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки у Велику Китайську стіну та готові вже завтра запропонувати вам нове рішення, – сказав глава Нафтогазу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціна на газ для населення в липні зменшилася на 10,4%.

Джерело: Andriy Kobolyev

Фото: Pexels

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