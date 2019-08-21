Глава Нафтогазу Андрій Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку не платити високу ціну за газ.

Взимку українці матимуть прийнятну ціну на газ – у цьому переконують у Нафтогазі.

За словами голови правління компанії Андрія Коболєва, в опалювальний сезон потреба в газі стрімко зростає, тому він зазвичай дорожчає, але вихід є.

– Починаючи з травня цього року побутові споживачі України бачать у власних платіжках переваги ринкових цін на газ. Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. А зараз ціни нижчі, ніж були рік тому, – нагадав він.

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А в холодні місяці, як зазначив Коболєв, ціна зазвичай збільшується.

– Що ж робити, щоб не платити більше?… Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки у Велику Китайську стіну та готові вже завтра запропонувати вам нове рішення, – сказав глава Нафтогазу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціна на газ для населення в липні зменшилася на 10,4%.

Джерело: Andriy Kobolyev