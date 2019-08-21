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Факты / Украина

После встречи Путина с Макроном Украина ждет освобождения политзаключенных – Зеркаль

От президента России Владимира Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению украинских политзаключенных.

зеркаль

После встречи президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина украинская сторона ожидает дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

– Все требуют от Москвы освобождения политзаключенных. Это является одной из предпосылок для дальнейшего развития диалога. Для нас, действительно, важно не кто привезет, а чтобы они вернулись, – заявила она.

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На встречи Путин  и Макрон обговаривали вопрос украинцев.

– Эти вопросы обсуждались, и от Путина ожидают дальнейших шагов, – добавила Зеркаль.

Напомним, что Украина и Россия находятся на финальной стадии согласования обмена заключенными.

Источник: Интерфакс-Украина

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