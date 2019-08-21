Від президента Росії Володимира Путіна чекають подальших кроків зі звільнення українських політв’язнів.

Після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона і глави РФ Володимира Путіна українська сторона очікує подальших кроків зі звільнення політв’язнів.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

– Всі вимагають від Москви звільнення політв’язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, дійсно, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися, – заявила вона.

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На зустрічі Путін і Макрон обговорювали питання українців.

– Ці питання обговорювалися, і від Путіна чекають подальших кроків, – додала Зеркаль.

Нагадаємо, що Україна і Росія знаходяться на фінальній стадії узгодження обміну ув’язненими.