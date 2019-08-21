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Факты / Украина

Сколько украинцев считают себя патриотами – опрос

Согласно данным опроса за 2019 год, 83% украинцев считают себя патриотами своей страны.

Сколько украинцев считают себя патриотами – опрос

Социологическая группа Рейтинг провела опрос среди украинцев в августе 2019 года и установила, что 83% граждан считают себя патриотами.

11% респондентов не считают себя таковыми еще 6% затруднились ответить.

– В этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%), – говорится в сообщении.

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%. Больше всего патриотов в западной части Украины – 86%. В центре себя таковыми считают 85% опрашиваемых, в восточных областях- 79%, на юге – 78%.

Провозглашение независимости Украины, если бы возник такой выбор, 82% граждан (в 2012 году таких было 62%). Лишь 12% высказали противоположное мнение, еще 6% затруднились с ответом.

Процент тех, кто бы назвал свою национальность  вырос и составил 16%. Еще 10% идентифицируют себя по семейной роли, 8% – как советского человека, 7% – как европейца, еще 6% – гражданина мира, около 3-4% назвали бы свои религиозные убеждения или профессию.

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Респондентами выступили украинцы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего в опросе взяли участие 2 тыс. человек.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Сроки проведения: 7-12 августа 2019 года.

К слову, ранее мы писали, почему украинцы не хотят возвращаться на заработки.

Источник: Интерфакс-Украина

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