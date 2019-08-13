20% из тех, кто работал за границей, не хотят возвращаться обратно.

20% украинцев, которые долго работали за границей, не собираются возвращаться на заработки. Среди причин – психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных. На этот фактор указали 4 из 10 респондентов. Треть из 20% нашли работу с достойной зарплатой в родных краях.

16% опрошенных отмечают, что кроме высокого заработка за границей большие цены на жилье и питание.

У четверти респондентов возникали конфликты с работодателем. Каждый пятый остался разочарован опытом работы за рубежом.

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Зарплаты тех, кто не хочет возвращаться на заработки, редко превышали $1 тыс. Только 29% получали $1,2-$2 тыс.

Основными направлениями рабочей миграции были Россия(35%), Польша (33%) и Германия (11%).

Большинство тех, кто работал за границей и не планирует возвращаться – мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет.

К слову, на заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.

Источник: OLX Работа