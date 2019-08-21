Згідно з даними опитування за 2019 рік, 83% українців вважають себе патріотами.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування серед українців у серпні 2019 року і встановила, що 83% громадян вважають себе патріотами.

11% респондентів не вважають себе такими, ще 6% не змогли відповісти.

– Цього року у порівнянні з попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%), – йдеться у повідомленні.

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%. Найбільше патріотів у західній частині України – 86%. У центрі себе такими вважають 85% опитуваних, у східних областях – 79%, на півдні – 78%.

За проголошення незалежності України, якби виник такий вибір, виступили 82% громадян (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежну думку, ще 6% не змогли дати відповідь.

Відсоток тих, хто б назвав свою національність виріс і склав 16%. Ще 10% ідентифікують себе за сімейною роллю, 8% – як радянську людину, 7% – як європейця, ще 6% – громадянина світу, близько 3-4% назвали б свої релігійні переконання або професію.

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Респондентами виступили українці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Всього в опитуванні взяли участь 2 тис. осіб.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Терміни проведення: 7-12 серпня 2019 року.

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