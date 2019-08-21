PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской – дата

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона отметила, что готова начать ремонт моста в Станице Луганской.

Украина начнет восстанавливать мост в Станице Луганской – дата

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сказала, что украинская сторона готова начать ремонт моста 22 августа.

– Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года, – отметила Олифер.

Также она заявила, что до начала восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост НЗФ ОРДЛО.

Читайте: РФ сорвала демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

– В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ Станица Луганская должен быть одновременным и зеркальным.

Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ, – сообщила Олифер.

Ранее Факты ICTV писали про 5 лет со дня освобождения Станицы Луганской. Как живет прифронтовой город сейчас.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ сорвала демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской
Между мостом на КПВВ в Станице Луганской запустили бесплатный электрокар
5 лет со дня освобождения Станицы Луганской: как живет прифронтовой город
Первый полет в космос, принятие Конституции и расцвет экономики: Украина во времена Кучмы
Пропускной пункт Станица Луганская меняет время работы
Отсутствуют гарантии безопасности: в Станице Луганской не могут начать ремонт моста
Освобождение пленных и Минск: Кучма встретился с поверенным США
Боевики блокируют ремонт моста в Станице Луганской
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка