В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона отметила, что готова начать ремонт моста в Станице Луганской.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сказала, что украинская сторона готова начать ремонт моста 22 августа.

– Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года, – отметила Олифер.

Также она заявила, что до начала восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост НЗФ ОРДЛО.

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– В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ Станица Луганская должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ, – сообщила Олифер.

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