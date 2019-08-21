У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона зазначила, що готова почати ремонт мосту в Станиці Луганській.

Прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер зазначила, що українська сторона готова почати ремонт мосту 22 серпня.

– Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика про виконання взятих на себе зобов’язань по завершенню розмінування в районі мосту в Станиці Луганській та готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року, – написала Оліфер.

Також вона заявила, що до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост НЗФ ОРДЛО.

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– Надалі демонтаж фортифікаційних споруд з обох сторін в районі КПВВ Станиця Луганська має бути одночасним і дзеркальним. Досягнута домовленість, що всі роботи по мосту повинні проходити в тісній координації з СММ ОБСЄ, – повідомила Оліфер.

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