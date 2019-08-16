5 лет со дня освобождения Станицы Луганской: как живет прифронтовой город
5 лет со дня освобождения города Станица Луганская.
16 августа 2014 украинские войска стояли на подступах к Луганску и идти дальше команды так и не получили.
На КПВВ Станица Луганская традиционно многолюдно, ведь это единственный пешеходный переход на всю Луганскую область. Открытие другого контрольного пункта въезда и выезда в Золотом, о чем договорились в Минске еще несколько лет назад, блокируют пророссийские боевики.
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Ежедневно линию разграничения пересекают более 10 тысяч человек.
Но главная мотивация жителей оккупированной территории идти в Украину – это пенсионный туризм. В очереди редко встретишь молодые лица, в основном это пожилые люди, которые получают две пенсии – от оккупационной власти и на освобожденной территории.
По ту сторону разрушенного переезда до сих пор люди в российской военной форме с голубыми повязками наблюдательной миссии. Между тем украинские саперы завершают разминирование территории, следующий этап – утверждение проекта моста на заседании в Минске.
Когда именно восстановят мост неизвестно, ведь пока боевики не выполнили своих обещаний по безопасности – разобрать фортификационные сооружения и отвести силы.
Напомним, вблизи Станицы Луганской фура врезалась в микроавтобус, пострадали восемь человек.