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Факты / Украина

РФ сорвала демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

В Станице Луганской украинская сторона в 11.00 начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1, но вынуждена была их остановить из-за блокирования Россией.

ОБСЄ Станиця Луганська

Накануне украинская сторона СЦКК предупредила СММ ОБСЕ и Российскую Федерацию о начале демонтажа фортификационных сооружений в Станице Луганской.

– Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж, вследствие чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы, – говорится в сообщении.

Читайте: Отсутствуют гарантии безопасности: в Станице Луганской не могут начать ремонт моста

Боевики также под угрозой применения оружия не позволяют начать реконструкцию разрушенной части моста.

Ранее Факты ICTV писали про 5 лет со дня освобождения Станицы Луганской. Как живет прифронтовой город сейчас.

ИсточникООС

Фото: ОБСЕ

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