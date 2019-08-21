Вместо Романа Бессмертного интересы Украины в ТГК представлял украинский дипломат Валерий Гребенюк.

На заседании в Минске в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы вместо Романа Бессмертного Украину представлял дипломат Валерий Гребенюк.

Политическая группа сегодня продолжала обсуждать так называемую формулу Штайнмайера, возможную амнистию и проведения местных выборов в ОРДЛО, но без результатов.

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Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в рабочую подгруппу по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске.