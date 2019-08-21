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Факти / Україна / Політика

Замість Безсмертного: хто представляв Україну на переговорах в Мінську

Замість Романа Безсмертного інтереси України в ТГК представляв український дипломат Валерій Гребенюк.

Замість Безсмертного: хто представляв Україну на переговорах в Мінську

На засіданні у Мінську в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи замість Романа Безсмертного Україну представляв дипломат Валерій Гребенюк.

Політична група сьогодні продовжувала обговорювати так звану формулу Штайнмаєра, можливу амністію та проведення місцевих виборів в ОРДЛО, але без результатів.

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Валерій Гребенюк був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве.

У 2014 році призначений дипломатичним радником Служби безпеки України.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного у робочу підгрупу з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерело: Радіо Свобода

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