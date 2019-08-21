31 октября в Украине впервые проведут независимое тестирование для учителей.

Независимое тестирование педагогов состоится 31 октября 2019 года.

В этом году учителя станут участниками эксперимента по сертификации. Педагоги получат 180 минут на выполнение 100 заданий.

В тестировании примут участие около 900 педагогических работников.

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Отмечается, что те учителя, которые успешно сдадут тест, получат ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада согласно объема педагогической нагрузки в течение трех лет действия сертификата.

Кроме того, благодаря успешной сдаче учителям смогут предоставлять следующую категорию.

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