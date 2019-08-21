31 жовтня в Україні вперше проведуть незалежне тестування для вчителів.
Незалежне тестування педагогів відбудеться 31 жовтня 2019 року.
Цьогоріч вчителі стануть учасниками експерименту з сертифікації. Освітяни матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань.
У тестуванні візьме участь близько 900 педагогічних працівників.
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Зазначається, що ті вчителі, які успішно складуть тест, отримають щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу відповідно до обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката.
Завдяки успішному складанню вчителям зможуть надавати наступну категорію.
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