31 жовтня в Україні вперше проведуть незалежне тестування для вчителів.

Незалежне тестування педагогів відбудеться 31 жовтня 2019 року.

Цьогоріч вчителі стануть учасниками експерименту з сертифікації. Освітяни матимуть 180 хвилин на виконання 100 завдань.

У тестуванні візьме участь близько 900 педагогічних працівників.

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Зазначається, що ті вчителі, які успішно складуть тест, отримають щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу відповідно до обсягу педагогічного навантаження упродовж трьох років чинності сертифіката.

Завдяки успішному складанню вчителям зможуть надавати наступну категорію.

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